Відповідну заяву Єнс Столтенберг зробив 18 жовтня на Берлінському зовнішньополітичному форумі. Мовиться про станції, які допоможуть протидіяти дронам.

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НАТО передасть Україні антидронові станції

НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод,

– заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг також в цей же день заявив, що НАТО надасть Україні, окрім антидронних систем, також додаткові установки ППО.

Відомо, що надана Альянсом техніка допоможе глушити безпілотники російського та іранського виробництва.

За словами генсека НАТО, системи для глушіння дронів "допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру".

Варто пригадати, що Росія чи не щодня обстрілює Україну іранськими дронами-камікадзе. Буквально 17 жовтня дрони-камікадзе атакували центральну частину Києва. На жаль, внаслідок атаки загинули люди. Зокрема, Росія забрала життя молодої пари Богдана та Вікторії. Жінка була на 6 місяці вагітності.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія замовила в Ірану 2 тисячі 400 "шахідів".

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