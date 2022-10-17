Близько 7 ранку окупанти запустили в сторону Києва 28 іранських безпілотників. Більшість дронів вдалось збити, однак є 5 прильотів по місту, через які загинули люди.

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Знайшли молоду пару під завалами

Відомо, що окупанти атакували Шевченківський район столиці. На місце зруйнованого житлового будинку одразу виїхали рятувальники, аби розібрати завали. Віталій Кличко написав, що працівники ДСНС знайшли тіла загиблих.

Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності,

– сказав Кличко.

Речник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що пару звали Богдан та Вікторії. Вагітній жінці було 34 роки.

Зверніть увагу! Речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага у коментарі 24 каналу повідомила, що на місці ще працюють рятувальники. Про ймовірну загибель подружжя спершу стало відомо від очевидців катастрофи, які знали Богдана та Вікторію. Люди зауважили, що чоловік та жінка не виходять на зв'язок.

Кличко вкотре наголосив, що Росія – держава-терористка. Редакція 24 каналу такої ж думки, окрім того, ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої пари внаслідок обстрілу.

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Актуальна інформація про обстріл столиці 17 жовтня

Окупанти почали обстрілювати Шевченківський район Києва від 06:30. Внаслідок атаки дронами стався вибух у житловому будинку. Віталій Кличко одразу сказав про те, що можуть бути люди під завалами.

Після атаки Зеленський наголосив, що український народ не зламати. Також він опублікував відео того, як працюють рятувальники на місці катастрофи.

Відомо, що на одному з іранських дронів був напис "За Бєлгород". Окупанти вкотре підтвердили, що є терористами та готові вбивати цивільних.

Варте уваги – рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки: дивіться відео