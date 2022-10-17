Ворог щодня атакує українські міста, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. 24 канал зібрав усю інформацію про вибухи, які пролунали вранці в Києві 17 жовтня.

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Перші прильоти близько 7 ранку

Мер міста Віталій Кличко о 06:56 повідомив, що російські окупанти атакували Шевченківський район – тобто середмістя столиці. На місце прильоту виїхали всі рятувальні служби. Також він закликав жителів міста не виходити з укриттів та подбати про свою безпеку.

Уже о 07:03 очільник написав у своєму телеграм-каналі, що загарбники повторно атакували Шевченківський район.

Через 20 хвилин стало відомо, що росіяни застосували дрони. У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в нежитловій будівлі внаслідок прильотів. Пожежні підрозділи ліквідовують полум'я, окрім того, ушкоджені кілька житлових будинків. На місце катастрофи виїхала бригада медиків, інформація про постраждалих на той момент уточнювалась.

О 08:24 з'явилися повідомлення про ще 2 вибухи в Шевченківському районі.

Пізніше в мережі поширились фото уламка одного з іранських дронів-камікадзе, яким атакували столицю.



Уламок іранського дрона / Фото Віталія Кличка

Що про прильоти сказали в ОВА

Очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба одразу після перших вибухів написав, що не варто ігнорувати тривогу та фотографувати наслідки атаки.

Нагадую: у жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі місця "прильотів", роботу ППО та іншу інформацію, що може допомогти ворогу. Від цього залежить наша з вами безпека,

– наголосив Кулеба.

Близько 08:00 було знову чути звуки прильотів – глава Київщини констатував, що працюють системи протиповітряної оборони.

Станом на 09:00 по Києву зафіксовано 4 влучання ракетами, однак ворог не заспокоюється, тому містянам потрібно залишатися в укриттях.

Реакція Офісу Президента

Керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак о 7 ранку написав також, що загарбники атакували Київ дронами-камікадзе. За його словами, окупанти думають, що це їм допоможе, однак це радше схоже на агонію.

Глава ОП вкотре зазначив, Україні потрібно більше систем ППО. Важливо, щоб їх надали нашій державі якомога швидше.

Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде,

– зазначив Єрмак.

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Як курсуватимуть поїзди у столиці 17 жовтня

Попри атаку, в "Українській залізниці" зазначили, що всі поїзди прибуватимуть та відправлятимуться згідно з графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками. Також працюють підземні укриття, тому очікувати на рейс можливо там.

Окрім того, в Укрзалізниці зазначили, що посадка та висадка пасажирів на станціях Київ – Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи. Кільцева електричка продовжуватиме рух містом чітко за розкладом.

Як працюватимуть школи в Києві

У Київській міській державній адміністрації написали, що у столиці всі навчальні заклади перейшли у дистанційний режим через атаку дронами. На який період дітей відправили на онлайн-навчання, поки невідомо.

У КМДА також зазначили, що це рішення ухвалили тому, що тривога була оголошена до початку навчального процесу.

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