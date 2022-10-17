Майже одразу після оголошення тривоги повідомили про звуки вибухів. Попередньо, працювало ППО. Втім, трохи згодом виявилося, що "прильоти" у Шевченківському районі столиці. За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, окупанти атакували Київ дронами-камікадзе.

Увага У Києві та багатьох областях лунає повітряна тривога: подбайте про безпеку

Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію,

– заявив він.

Єрмак вкотре наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Він підкреслив, що необхідно якомога більше зброї для захисту неба і знищення ворога.

Вибух у Шевченківському районі

Міський голова Віталій Кличко майже одразу після повідомлень про вибухи у Києві підтвердив інформацію про вибухи у Шевченківському районі – в середмісті столиці.

За його словами всі служби вже вирушили на місце події, а детальну інформацію повідомлять згодом.

У Шевченківському районі Києва – пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики та пожежники на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо,

– заявив Кличко.

Він наголосив, що повітряна тривога триває, тому слід залишатися в укриттях до відбою.

Зауважимо, 16 жовтня українські військові лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 на Півдні України. Російська авіація так і не долетіла до свого місця призначення.

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