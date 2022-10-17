Майже одразу після оголошення тривоги повідомили про звуки вибухів. Попередньо, працювало ППО. Втім, трохи згодом виявилося, що "прильоти" у Шевченківському районі столиці. За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, окупанти атакували Київ дронами-камікадзе.
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Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію,
– заявив він.
Єрмак вкотре наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Він підкреслив, що необхідно якомога більше зброї для захисту неба і знищення ворога.
Вибух у Шевченківському районі
Міський голова Віталій Кличко майже одразу після повідомлень про вибухи у Києві підтвердив інформацію про вибухи у Шевченківському районі – в середмісті столиці.
За його словами всі служби вже вирушили на місце події, а детальну інформацію повідомлять згодом.
У Шевченківському районі Києва – пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики та пожежники на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо,
– заявив Кличко.
Він наголосив, що повітряна тривога триває, тому слід залишатися в укриттях до відбою.
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