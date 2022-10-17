11 дронів Shahed-136 вже доліталися

Дрони-камікадзе іранського виробництва вдалося знищити на Півдні України. Вони намагалися атакувати нашу країну впродовж 21:30 – 22:30 16 жовтня.

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На Півдні України знову атака дронів-камікадзе Shahed-136. І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони,

– розповіли військові.

9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.

До речі, через серйозні втрати державі-агресорці навіть довелося розконсервувати радянські багатоцільові винищувачі МіГ-29. Супутники зафіксували, що цю авіацію вивели з аеродрому в Міллерово.

Росіяни атакували Миколаїв

Увечері 16 жовтня росіяни запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. В ОВА повідомили, що 3 безпілотники вдалося збити нашим військовим. Однак були й влучання, на місці прильоту спалахнула пожежа. Станом на 23:52 вогонь локалізували.