Про це написали у Міністерстві з питань реінтеграції. Наголосили, що дрони-камікадзе можуть нести десятки кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю.

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"На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе. Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї", – написали у відомстві.



Як розпізнати ворожий безпілотник / Інфографіка Міністерства з реінтеграції

Безпілотники вбивають мирних мешканців

Росіяни 9 жовтня атакували дроном цивільного, коли той стояв біля магазину. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Інцидент трапився на Сумщині в Миронівській об'єднаній територіальній громаді.

Крім цього, росіяни вчинили терористичний акт у Миропіллі. Ворог скинув вибухівку з дрона у центр села. Влучили у зону відпочинку поблизу магазину.

"Працівницю магазину, яка на той час знаходилася поряд, було поранено. На жаль, її не змогли врятувати через масивну кровотечу від осколкових поранень. Жінка загинула. Їй був 41 рік", – повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький.

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