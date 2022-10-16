Об этом написали в Министерстве по реинтеграции. Подчеркнули, что дроны-камикадзе могут нести десятки килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну.

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"К счастью, большинство вражеских БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего. Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия", – написали в ведомстве.

Что делать, когда есть опасность атаки вражескими беспилотниками:

звук иранских дронов "Шахид" похож на работу двигателя мотоцикла или бензопилы. Если вы слышите это, то старайтесь попасть в укрытие;

если вражеская атака застала в транспорте, то следует выйти и спрятаться дальше от дороги. Также следует искать безопасные места подальше от военных и административных зданий;

не прячьтесь в подъездах, возле автозаправочных станций и автомобильной техники.



Как распознать вражеский беспилотник / Инфографика Министерства по реинтеграции

Беспилотники убивают мирных жителей

Россияне 9 октября атаковали дроном гражданского, когда тот стоял возле магазина. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Инцидент произошел в Сумской области в Мироновской объединенной территориальной общине.

Кроме этого, россияне совершили террористический акт в Мирополье. Враг сбросил взрывчатку с дрона в центр села. Попали в зону отдыха возле магазина.

"Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению, ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от осколочных ранений. Женщина погибла. Ей был 41 год", – сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Обратите внимание – украинским защитникам удается сбивать вражеские дроны: смотрите видео

Иранские дроны в Украине: последние новости