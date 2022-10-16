Об этом заявили специалисты американского Института изучения войны со ссылкой на ряд украинских и российских телеграм-каналов.

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Командующий Сухопутными силами Ирана бригадный генерал Киомарс Гейдари ранее заявил в начале сентября, что беспилотники Arash-2 обладают уникальными возможностями дальнего радиуса действия и могут нацеливаться на такие города в Израиле, как Тель-Авив и Хайфа, с баз в Иране.

Справка. Расстояние от Ирана до израильских городов Тель-Авив и Хайфа составляет более 2 тысяч километров. Это достаточно много для беспилотников.

Информация, что Россия продолжает полагаться на Тегеран по поставке беспилотников, совпадает с отчетом Министерства финансов США. В нем говорится, что страна-агрессор быстро увеличивает объемы поставок микроэлектроники, критической для военно-промышленного комплекса, поскольку она не может заменить ключевые компоненты, недоступные из-за санкций.

Как Arash-2 повлияют на войну

Россия, скорее всего, продолжит использовать свои отношения с Ираном, чтобы обойти санкции, хотя очень маловероятно, что российские войска будут использовать Arash-2 с большим эффектом, чем они использовали модель Shahed-136.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что еще в сентябре один из иранских генералов заявил, что эти дроны только пройдут обучение и будут применены Ираном против Израиля.

Конечно, это не исключает возможности поставки этих дронов в Россию. Но отмечу, что они не исследованы и в боевых условиях не применялись,

– добавил он.

Братчук о дронах Arash-2: смотрите видео

Характеристики Arash-2

Arash-2 умеет определять излучение радаров, подавление систем ПВО было одной из задач модернизации Kian. Запуск БПЛА возможен со специализированной платформы и контейнера, что обеспечивает возможность скрытой перевозки и применения также с морских платформ.

При необходимости этот беспилотник могут оборудовать оптическими и тепловизионными сканерами с целью захвата в поле наблюдения различных видов целей. Анонсированная дальность применения составляет 2000 км.

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