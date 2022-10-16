Про це заявили фахівці американського Інституту вивчення війни з посиланням на низку українських та російських телеграм-каналів.
Важливо 9 збитих іранських дронів з 11: Залужний подякував полякам за якісну підготовку зенітників ЗСУ
Командувач Сухопутними силами Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі раніше заявив на початку вересня, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії і можуть націлюватися на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів і Хайфа, з баз в Ірані.
Інформація, що Росія продовжує покладатися на Тегеран у питанні постачання безпілотників, збігається зі звітом Міністерства фінансів США. У ньому мовиться, що країна-агресорка швидко збільшує обсяги поставок мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, оскільки вона не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції.
Як Arash-2 вплинуть на війну
Росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 з більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що ще у вересні один з іранських генералів заявив, що ці дрони лише пройдуть навчання і будуть застосовані Іраном проти Ізраїля.
Звичайно, це не виключає можливості поставки цих дронів до Росії. Але наголошу, що вони не досліджені і у бойових умовах не застосовувалися,
– додав він.
Братчук про дрони Arash-2: дивіться відео
Характеристики Arash-2
- Arash-2 вміє визначати випромінення радарів, подавлення систем ППО було однією із задач модернізації Kian. Запуск БПЛА можливий зі спеціалізованої платформи та з контейнера, що забезпечує можливість прихованого перевезення і застосовання також з морських платформ.
- За потреби, цей безпілотник можуть обладнати оптичними та тепловізійними сканерами з метою захоплення у поле спостереження різних видів цілей. Анонсована дальність застосування становить 2000 кілометрів.
Цікаво – Сергій Притула розповів про дрони, на які збирали українці: дивіться відео