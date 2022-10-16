Про це заявили фахівці американського Інституту вивчення війни з посиланням на низку українських та російських телеграм-каналів.

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Командувач Сухопутними силами Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі раніше заявив на початку вересня, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії і можуть націлюватися на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів і Хайфа, з баз в Ірані.

Довідка. Відстань від Ірану до ізраїльських міст Тель-Авів і Хайфа складає понад 2 тисячі кілометрів. Це є доволі багато для безпілотників.

Інформація, що Росія продовжує покладатися на Тегеран у питанні постачання безпілотників, збігається зі звітом Міністерства фінансів США. У ньому мовиться, що країна-агресорка швидко збільшує обсяги поставок мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, оскільки вона не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції.

Як Arash-2 вплинуть на війну

Росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 з більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що ще у вересні один з іранських генералів заявив, що ці дрони лише пройдуть навчання і будуть застосовані Іраном проти Ізраїля.

Звичайно, це не виключає можливості поставки цих дронів до Росії. Але наголошу, що вони не досліджені і у бойових умовах не застосовувалися,

– додав він.

Братчук про дрони Arash-2: дивіться відео

Характеристики Arash-2

Arash-2 вміє визначати випромінення радарів, подавлення систем ППО було однією із задач модернізації Kian. Запуск БПЛА можливий зі спеціалізованої платформи та з контейнера, що забезпечує можливість прихованого перевезення і застосовання також з морських платформ.

За потреби, цей безпілотник можуть обладнати оптичними та тепловізійними сканерами з метою захоплення у поле спостереження різних видів цілей. Анонсована дальність застосування становить 2000 кілометрів.

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