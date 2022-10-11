Про це написав головнокомандувачів Збройних Сил України Валерій Залужний. Він зазначив, що за 10 та 11 жовтня за розрахунками зенітного ракетного дивізіону збили 9 з 11 безпілотників Shahed-136.

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"Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими", – повідомив Залужний.

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За словами головнокомандувача, саме Польща надала комплекси, щоб збивати іранські дрони. Захисники використовують радянські ракети.

Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!, – написав Залужний.

Ліквідовані ворожі безпілотники

Окупанти намагалися атакувати Хмельницьку область 11 жовтня дроном-камікадзе. Системі ППО вдалось його збити.

Крім цього, іранські дрони збили у Миколаївській області та в Одеській області. Атакували регіони 8 дронів. Вперше подібні безпілотники росіяни застосували у Вінницькій області. Врадили по Ладижинській ТЕС.

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