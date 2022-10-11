За словами українського президента, з 10 жовтня росіяни застосували більше сотні крилатих ракет і десятки різних безпілотників. Зокрема, іранські Shahed 136.

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"Кожні десять хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських "Шахідів". Ось за одну годину цього ранку, як приклад: 5:01 – "Шахід" збили над Чорним морем, 05:11 – ще один збито, 5:13 ще один. 5:28 знову "Шахід"... І так майже щогодини! Плюс 28 пусків сьогодні російських ракет. І це тільки за цей ранок. І 84 ракети за вчора", – сказав Зеленський. .

Тисячі іранських дронів

За словами Зеленського, необхідно забезпечити для України повітряний щит. Він зазначив, що коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, то ракетний терор перестане працювати.

Я дякую усім, хто допоміг нам вже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Але! Одних тільки "Шахідів" Росія замовила в Ірані 2400 – за даними нашої розвідки, – повідомив президент.

Він у зверненні до канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Сполучених Штатів Джо Байдена наголосив, що Україна повинна мати достатню кількість ракет для ППО і ПРО. Засоби мають інтегруватися у систему оборони. Зеленський закликав міністрів оборони обговорити це у форматі "Рамштайну".

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Хто ще може захистити українське небо

Також Зеленський звернувся до прем'єр-міністерки Великої Британії Трасс, прем'єр-міністра Канади Трюдо, прем'єр-міністра Японії Кішіди. Він попросив допомогти фінансово створити повітряний щит для України.

"Мільйони людей будуть вдячними G7 за таку допомогу", – додав Зеленський.

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