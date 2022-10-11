По словам украинского президента, с 10 октября россияне применили более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников. В частности, иранские Shahed 136.

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"Каждые десять минут я получаю сообщение о применении врагом иранских "Шахедов". Вот за один час этого утра, как пример: 5:01 – "Шахед" сбили над Черным морем, 05:11 – еще один сбит, 5:13 еще один 5:28 снова "Шахед"... И так почти каждый час! Плюс 28 пусков сегодня российских ракет. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера", – сказал Зеленский.

Тысячи иранских дронов

По словам Зеленского, необходимо обеспечить для Украины воздушный щит. Он отметил, что когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетный террор перестанет работать.

Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только "Шахедов" Россия заказала у Ирана 2400 – по данным нашей разведки, – сообщил президент.

Он в обращении к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Соединенных Штатов Джо Байдену подчеркнул, что Украина должна иметь достаточное количество ракет для ПВО и ПРО. Средства должны быть интегрированы в систему обороны. Зеленский призвал министров обороны обсудить это в формате "Рамштайна".

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Кто еще может защитить украинское небо

Также Зеленский обратился к премьер-министру Великобритании Трасс, премьер-министру Канады Трюдо, премьер-министру Японии Кишиде. Он попросил помочь создать воздушный щит для Украины.

"Миллионы людей будут благодарны G7 за такую помощь", – добавил Зеленский.

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