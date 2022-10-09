Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зауважимо, що для атак загарбники часто використовують іранські дрони, які російська армія маркує як "Герань-2".

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Окупанти атакували безпілотником магазин

Тимошенко розповів, що внаслідок атаки ворожого безпілотника 9 жовтня загинула людина.

Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!

– наголосив заступник керівника ОП.

Тимошенко не розповів, який саме дрон використали загарбники. Проте, цілком ймовірно, він міг бути іранського виробництва. Саме Shahed-136 останнім часом окупанти залучають до своїх терористичних атак.

Що відомо про іранські дрони БпЛА Shahed-136 призначені для ураження цілей на дальній відстані, за різними даними від 200 до 900 кілометрів. Такі дрони здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. Під час польоту двигун безпілотника видає характерний звук – шумить, як мопед чи бензопила. Тому почувши його варто сховатися у безпечне місце.

Як Росія застосовує іранські дрони: коротко

Українські захисники поступово адаптуються до іранських дронів Shahed-136. Їх вже збивали як зі стрілецької зброї, так і з винищувачів та ЗРК.

Лише на Півдні приземлили вже близько 50 безпілотників іранського виробництва.

Фахівці запевняють, що ці дрони не здатні змінити ситуацію на фронті. Однак вони загрожують цивільним – окупанти можуть застосовувати їх для реалізації своїх терористичних намірів.

Зокрема, вночі 5 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе Білу Церкву. У місті зафіксували 6 влучань. Внаслідок "прильотів" спалахнула масштабна пожежа.

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