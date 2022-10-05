В останні дні Росія масовано атакує українські міста безпілотними літальними апаратами іранського виробництва. Зокрема, відчули на собі увесь жах цієї зброї жителі Білої Церкви, що у Київській області.

Читайте також Іранські дрони вночі атакували Київщину: у Білій Церкві – вибухи та пожежі

Що почули білоцерківці під час атаки іранськими дронами

Миколі Івановичу, що живе в Білій Церкві, звуки обстрілу дронами нагадали наближення мопеда. Звуки тривоги та опісля вибухів він почув о 2 годині ночі, після чого одягнувся та вийшов на вулицю.

Вийшов подивитися. Нічого такого не видно. Чув, що, як говорили, наближується звук мопеда. Спершу тоненький, а потім як звук бензопили. Він все наростав і наростав… Я подивився і він (дрон – 24 канал) над мною,

– сказав пан Микола.

Чоловік певний час спостерігав за тим, як ворожий БПЛА пролітає над його будинком та влучає в об'єкт інфраструктури.

Важливо! Коли ви почули звуки сирени, або тим паче вибухів, у жодному разі не виходьте на вулицю та не дивіться на небо, як Микола Іванович. У вікно визирати, якщо ви вдома, також не рекомендовано. Потрібно обов'язково спуститися в укриття на не наражати своє життя на небезпеку.

Пані Валентина почула вибухи вночі та до ранку не спала. Вдень у тролейбусі почула, що є один поранений, однак обійшлось без постраждалих. Також їй було відомо, що росіяни запустили 6 безпілотників.

Пані Наталю розбудила дитина о 4 годині ночі, бо почула звуки вибухів. Найбільше їй було страшно від звуку польоту дронів.

Я думаю, що вся Біла Церква дрони чула, тому що це звук мопеда в тиші. Воно таке, як мопед жужить. Він (звук – 24 канал) жахливий. Після цього побігли в коридор,

– сказала жінка.

Читайте також Як визначити, що це іранський дрон-камікадзе: пояснення від Гуменюк

Чи важко ЗСУ збивати дрони

За словами полковника Юрія Ігната, Збройним Силам не так просто справлятися з іранськими безпілотниками. БПЛА доволі маленького розміру та мають відносно невелику вагу. Однак українській протиповітряній обороні вдалось вперше збити 3 дрони-камікадзе винищувальною авіацією.

Водночас в міністерстві обороні США заявили, що іранські літальні апарати не є мегаінноваційною зброєю. Насправді вони не дають Росії жодної переваги на полі бою лише можуть лякати своїм звуком.

Варте уваги – що відомо про дрони-камікадзе: дивіться відео