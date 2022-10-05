В останні дні Росія масовано атакує українські міста безпілотними літальними апаратами іранського виробництва. Зокрема, відчули на собі увесь жах цієї зброї жителі Білої Церкви, що у Київській області.
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Що почули білоцерківці під час атаки іранськими дронами
Миколі Івановичу, що живе в Білій Церкві, звуки обстрілу дронами нагадали наближення мопеда. Звуки тривоги та опісля вибухів він почув о 2 годині ночі, після чого одягнувся та вийшов на вулицю.
Вийшов подивитися. Нічого такого не видно. Чув, що, як говорили, наближується звук мопеда. Спершу тоненький, а потім як звук бензопили. Він все наростав і наростав… Я подивився і він (дрон – 24 канал) над мною,
– сказав пан Микола.
Чоловік певний час спостерігав за тим, як ворожий БПЛА пролітає над його будинком та влучає в об'єкт інфраструктури.
Пані Валентина почула вибухи вночі та до ранку не спала. Вдень у тролейбусі почула, що є один поранений, однак обійшлось без постраждалих. Також їй було відомо, що росіяни запустили 6 безпілотників.
Пані Наталю розбудила дитина о 4 годині ночі, бо почула звуки вибухів. Найбільше їй було страшно від звуку польоту дронів.
Я думаю, що вся Біла Церква дрони чула, тому що це звук мопеда в тиші. Воно таке, як мопед жужить. Він (звук – 24 канал) жахливий. Після цього побігли в коридор,
– сказала жінка.
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Чи важко ЗСУ збивати дрони
За словами полковника Юрія Ігната, Збройним Силам не так просто справлятися з іранськими безпілотниками. БПЛА доволі маленького розміру та мають відносно невелику вагу. Однак українській протиповітряній обороні вдалось вперше збити 3 дрони-камікадзе винищувальною авіацією.
Водночас в міністерстві обороні США заявили, що іранські літальні апарати не є мегаінноваційною зброєю. Насправді вони не дають Росії жодної переваги на полі бою лише можуть лякати своїм звуком.
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