Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі національного телемарафону, що ЗСУ збили 6 іранських БПЛА. Три з них вдалось ліквідувати зенітно-ракетними комплексами, а інших три – винищувальними системами ППО.

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Чому важко збивати іранські дрони

За словами Ігната, Збройним Силам не так просто справлятися з безпілотниками. Це пов'язано з доволі маленькими розмірами дронів. Однак потрібно використовувати всі наявні засоби для боротьби з окупантами.

На жаль, 100 відсотків збивати не вдається. Ціль складна. Водночас вона не така великогабаритна – 2,5 метри розмах крил Shahed-136. Маса – 200 кілограмів, а бойова частина складає – 40 кілограмів,

– сказав полковник.

Цей БПЛА не такий примітивний, як може здаватися. Речник порівняв його з артилерійським снарядом, що летить зі швидкістю 120 кілометрів на годину. До того ж перед влучанням у ціль він "робить гірку", тому швидкість в рази збільшується.

Зверніть увагу! Іранський виробник заявляє, що відстань, яку може пролетіти дрон, – 2,5 тисячі кілометрів. Однак фахівці інформують, що реальний показник у 2 рази менший.

Атака Київщини дронами-камікадзе

У ніч проти 5 жовтня росіяни атакували Білу Церкву іранськими безпілотниками. Достеменно не відомо, скільки саме дронів випустили загарбники, однак загалом мовилось про 4 – 5 літальних апаратів.

За словами голова Київської ОВА Олексій Кулеба, через атаку у місті спалахнуло декілька пожеж. Також чиновник повідомив про одного постраждалого внаслідок влучання БПЛА в об'єкти інфраструктури.

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