Це не високотехнологічна зброя останніми тижнями завдає чимало клопоту українським бійцям та нашій системі ППО. Більше про те, що відомо про дрони-камікадзе та чи можливо їх збити – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Іранські дрони вночі атакували Київщину: у Білій Церкві – вибухи та пожежі

Приблизно о 02:00 жителі Білої Церкви почали масово повідомляти про вибухи. О 03:50 ситуація повторилась. Згодом стало відомо, що ворог завдавав ударів дронами-камікадзе типу Shahed-136 по місту. Усього зафіксували 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура.

Що відомо про іранські дрони-камікадзе

Окупанти останні тижні почали активно застосовувати у війні проти України дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, які марковані як "Герань-2". Ворог використовує їх як на лінії фронту, так і проти великих міст, які розташовані на півдні нашої країни.

Виробництво та технічні характеристики дронів

Вперше про іранські безпілотники заговорили влітку 2020 року, хоча розробку власних БпЛА Тегеран розпочав ще у 1980-х роках. За словами кореспондента Армія Inform Олександра Козубенка, через санкції Іран був відрізаний від сучасних технологій і став на звичний для подібних країн шлях – виробництво власної продукції на основі вкрадених зразків.

Результати з'явилися дуже вчасно для Росії: нові зразки озброєння до Корпусу вартових революції передали у 2020 році. У грудні 2021 року було представлене відео застосування безпілотних літальних апаратів Shahed-136 та їхня мобільна пускова установка, замаскована під кузов самоскида,

– сказав Козубенко.

Загалом Іран надає великого значення розвитку бойових дронів – тактичних, стратегічних, розвідувальних, ударних. Ізраїльська розвідка підтверджує, що тегеранська промисловість має певні успіхи в цій галузі, попри жорсткі міжнародні санкції.



Іранські безпілотники Shahed-136 / Фото Армія Inform

Офіційних даних щодо характеристик дронів Shahed-136 немає, але у вільному доступі можна знайти наступні характеристики:

Дрон-камікадзе Shahed-136 – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора. Також дрон здатний виконувати завдання, на яке його запрограмували автоматично.

Розмах крил Shahed-136 становить 2,5 метри. Попередньо, він має дальність польоту від 1 000 кілометрів та бойову частину масою від 40 – 50 кілограмів. Заявлено, що максимальна дальність польоту складає 2 500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4 000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 кілометрів на годину.

Позаяк Shahed-136 не може самостійно знаходити цілі і атакувати об’єкти, що рухаються, його запускають тільки в бік великих стаціонарних цілей. Точність цілевказівки у дрона-камікадзе дуже низька, тому що використовується інерційна система наведення. Чим далі від цілі, то більшою буде похибка і тим менша точність. Тобто він становить загрозу для українських міст, а не для ЗСУ.

Чи можуть ЗСУ збивати іранські дрони

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю, на сьогодні ЗСУ вже навчилися глушити іранські безпілотники.

Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100% не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "Шахідів",

– наголосив він.

За словами глави Міноборони, низка країн погодилася надати допомогу Україні в цьому питанні.

Зокрема осійські окупанти у ніч на 5 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили "приземлили" одразу 6 ворожих "пташок".

Зауважте – Іранські дрони вночі атакували Білу Церкву: дивіться відео