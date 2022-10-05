Про "врожай" розповіла пресслужба Повітряних сил України. Герої оберігають українське небо.

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Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136.

Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни,

– мовиться у повідомленні.

Росія атакувала Білу Церкву

Російські окупанти у ніч на 5 жовтня атакували дронами-камікадзе Білу Церкву. Повідомлення про їхній характерний звук з'явилися через декілька хвилин після того, як у Київській області оголосили повітряну тривогу.

Олексій Кулеба вранці 5 жовтня повідомив про щонайменше одного постраждалого. Ворог пошкодив інфраструктуру міста.

Зафіксували 6 влучань та вибухів. На місці інциденту спалахнула пожежа. Станом на 07:15 з вогнем ще боролися. До ліквідації наслідків влучань залучили 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

Місцевих жителів закликали не ігнорувати сповіщень повітряної тривоги. Росія продовжує свої цинічні атаки. Упродовж останніх днів все частіше з'являються повідомлення про атаки дронами-камікадзе.

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