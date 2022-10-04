Сили ППО навчилися майстерно нищити дрони

Про це 24 каналу розказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зауважив, ця атака не стала першою – зараз зберігається постійна загроза використання росіянами цих дронів.

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За словами Братчука, хоч росіяни і намагаються активно використовувати саме іранські "пташки" для ударів по українських військах, великого успіху вони не мають. Ба більше, відсоток влучання та збивання цих дронів на сьогодні є доволі високим – військові Повітряних сил навчилися виконувати свою роботу ще краще.

Підвищити майстерність вдалося завдяки тому, що не всі зі збитих безпілотників розбивалися, а тому українські фахівці мали змогу детально вивчити їх та розібратися, як найефективніше знищувати ці дрони.

Він летить дуже низенько і його чути вже тоді, коли він буквально над вами і намагається влучити в ту чи іншу ціль,

– зауважив Братчук.

Попри це, сьогодні характерний шум дрона, за який ці безпілотники прозвали "мопедами", в Одесі чули небагато людей – його збили на підступах до міста. Це також є показником рівня майстерності українських захисників.

Речник ОВА додав, що один з іранських безпілотників, однак не дрон-камікадзе, а розвідник, Повітряним силам України вдалося посадити на море без особливих пошкоджень. Його притягнули до берега, провели фаховий огляд, і тепер він працюватиме на користь України та ЗСУ.

Є пропозиція для іранців

Сергій Братчук зауважив, що Іран, який надав Росії ці самі безпілотники, не підтримав анексію українських територій країною агресоркою. Утім, це не скасовує негативного ставлення українців до влади Ірану.

"У мене єдине до них побажання – повпливати на те, щоб ці дрони-камікадзе перепланувати, перепрошити і розвернути в інший бік, вони здогадаються в який", – порадив іранцям речник Одеської ОВА.

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Дрони з Ірану не дали Росії жодної переваги

У Пентагоні повідомили, що іранські дрони-камікадзе мають багато невдач на полі бою, тож не дуже підсилили росіян у війні проти України. Такий висновок у США зробили, опираючись на свідчення щодо цих БпЛА.

За словами представниці американського Міноборони Саші Бейкер, безпілотники з Ірану не забезпечують окупантам технологічну перевагу, як вони того, ймовірно, очікували. А тому думку, що вони дозволяють зробити якийсь технологічний стрибок, можна спростувати.