У росії може бути набагато менша кількість іранських дронів, ніж про це мріють у кремлі. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Речник Одеської ОВА зазначив, що іранські дрони складніше виявити через системи ППО, тому що вони рухаються до цілей на набагато нижчій висоті, ніж ракети Х-59.

Росіяни спробували кілька разів атакувати Одещину дронами-камікадзе і побачили, що не така велика їхня ефективність. Хоча я не виключаю, що продовження буде. Там не тисячі штук цих дронів у росії, як вони можуть писати. Ми розуміємо, що іран, як східні торгаші – нормально продали той товар росіянам, які добре так "попали",

– пояснив Братчук.

За його словами, все тому, що технічні характеристики БПЛА, про які Тегеран заявив публічно, не є реальними.

"Дрони – доволі небезпечна зброя. Водночас у росіян теж ще є ракети, вони намагалися їх економити, але бачать, що дрони не задовольняють їхні апетити. Тепер вони знову пробують атакувати ракетами, які доведеться збивати, як це було раніше", – додав чиновник.

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Як діяти у разі атаки дронів

Братчук розповів, що атаки дронів відбуваються не по одній схемі, позаяк окупанти використовують 2, 3 і навіть 5 безпілотників одночасно.

Що стосується сигналів повітряної тривоги – потрібно виконувати ті дії, про які ми говоримо по декілька разів, люди мають це знати. Такі обстріли декого повернули у реалії воєнного часу. Погано, що через такі уроки. Що стосується самих дронів та, власне, на Одещині – їх називають "мопедами", вони дуже гучні і їх видно у повітрі,

– вказав речник.

За його словами, дрони можна побачити візуально, а також почути характерний звук.

"Тому чуєте такий звук – не намагайтеся робити відео та фото, а просто пройдіть в укриття. Якщо це центр Одеси, там є старі будівлі – так звані арки. Бажано притискатися до стіни. Як правило, там є брама на тій арці й чекати, коли закінчиться сигнал повітряної тривоги", – зауважив представник Одеської ОВА.

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Він попередив, що після влучання в дрони наших сил ППО, вони дуже легко дробляться, продукуючи дуже багато уламків.

"Краще перечекати й тоді можна спокійно покидати сховища. Також це стосується масових скупчень – потрібно не допускати їх", – резюмував Братчук.

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