У росії може бути набагато менша кількість іранських дронів, ніж про це мріють у кремлі. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Зверніть увагу Чому ірану не вигідна співпраця з росією: Жданов пояснив основні недоліки союзу
Речник Одеської ОВА зазначив, що іранські дрони складніше виявити через системи ППО, тому що вони рухаються до цілей на набагато нижчій висоті, ніж ракети Х-59.
Росіяни спробували кілька разів атакувати Одещину дронами-камікадзе і побачили, що не така велика їхня ефективність. Хоча я не виключаю, що продовження буде. Там не тисячі штук цих дронів у росії, як вони можуть писати. Ми розуміємо, що іран, як східні торгаші – нормально продали той товар росіянам, які добре так "попали",
– пояснив Братчук.
За його словами, все тому, що технічні характеристики БПЛА, про які Тегеран заявив публічно, не є реальними.
"Дрони – доволі небезпечна зброя. Водночас у росіян теж ще є ракети, вони намагалися їх економити, але бачать, що дрони не задовольняють їхні апетити. Тепер вони знову пробують атакувати ракетами, які доведеться збивати, як це було раніше", – додав чиновник.
Наскільки ефективні іранські дрони: дивіться відео
Як діяти у разі атаки дронів
Братчук розповів, що атаки дронів відбуваються не по одній схемі, позаяк окупанти використовують 2, 3 і навіть 5 безпілотників одночасно.
Що стосується сигналів повітряної тривоги – потрібно виконувати ті дії, про які ми говоримо по декілька разів, люди мають це знати. Такі обстріли декого повернули у реалії воєнного часу. Погано, що через такі уроки. Що стосується самих дронів та, власне, на Одещині – їх називають "мопедами", вони дуже гучні і їх видно у повітрі,
– вказав речник.
За його словами, дрони можна побачити візуально, а також почути характерний звук.
"Тому чуєте такий звук – не намагайтеся робити відео та фото, а просто пройдіть в укриття. Якщо це центр Одеси, там є старі будівлі – так звані арки. Бажано притискатися до стіни. Як правило, там є брама на тій арці й чекати, коли закінчиться сигнал повітряної тривоги", – зауважив представник Одеської ОВА.
Читайте також Україні потрібно бути жорсткішою щодо Ірану, поки там не зміниться режим, – Чалий
Він попередив, що після влучання в дрони наших сил ППО, вони дуже легко дробляться, продукуючи дуже багато уламків.
"Краще перечекати й тоді можна спокійно покидати сховища. Також це стосується масових скупчень – потрібно не допускати їх", – резюмував Братчук.
Іран постачає дрони росії: що відомо
- Про те, що росія може отримати іранські дрони у ЗМІ говорили ще влітку. Зокрема, повідомлялося, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники.
- Водночас іран заперечував це, а міністр закордонних справ Нассер Канаані запевняв, що іран не постачатиме росії зброю, зокрема й безпілотники.
- Однак, уже вже початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що іран таки міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. І, мовляв, росіяни почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
- Вже у вересні українські військові почали збивати іранські дрони, які росіяни маркують іншими марками.
- Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це. Згодом Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації та скоротити кадровий склад іранського посольства.
- Водночас у Тегерані відкинули всі звинувачення і заговорили про "зовнішній вплив" на відносини з Україною з боку третіх країн.
- Згодом Україна відповіла на позицію ірану, наголосивши, що єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які ЗСУ збивають в нашому небі. У Києві переконані, що лише Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.