Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Про це в коментарі 24 каналу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
До теми Іран відреагував на звинувачення України у постачанні дронів росіянам
Він додав, що Іран має негайно припинити постачання зброї в росію для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".
Що цьому передувало
- Іран заявив, що "шкодує" про рішення України знизити рівень відносин через постачання іранських безпілотників до росії.
- Ба більше, представник МЗС Ірану Насер Канаані "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".
Іран постачає безпілотники в росію
Ще на початку серпня американський Інститут вивчення війни повідомив, що Іран міг відправити БпЛА до росії. Писали, що окупанти вже почали тренуватись з іранськими безпілотниками. У Білому домі повідомили, що росіяни справді забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
У вересні українські військові неодноразово збивали іранські дрони, хоч і загарбники маскують їх іншими марками. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це.
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