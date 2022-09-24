Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Про це в коментарі 24 каналу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

До теми Іран відреагував на звинувачення України у постачанні дронів росіянам

Він додав, що Іран має негайно припинити постачання зброї в росію для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".

Що цьому передувало

Іран заявив, що "шкодує" про рішення України знизити рівень відносин через постачання іранських безпілотників до росії.

Ба більше, представник МЗС Ірану Насер Канаані "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

Іран постачає безпілотники в росію

Ще на початку серпня американський Інститут вивчення війни повідомив, що Іран міг відправити БпЛА до росії. Писали, що окупанти вже почали тренуватись з іранськими безпілотниками. У Білому домі повідомили, що росіяни справді забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.

У вересні українські військові неодноразово збивали іранські дрони, хоч і загарбники маскують їх іншими марками. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це.

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