Український лідер доручив МЗС відреагувати на використання ворогом іранської зброї.

Важливо Застосування росією іранських дронів може створити проблеми для ЗСУ, – ЗМІ

Попри те що керівництво Ірану неодноразово публічно заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України, зібрані на полі бою зразки підтвердили, що росія застосовує в Україні озброєння саме іранського виробництва.

Такі дії Ірану розцінюються як крок проти суверенітету й територіальної цілісності України, а також проти життя та здоров'я українських громадян,

– заявив речник президента Сергій Никифоров.

А відтак президент України поставив завдання Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання військами росії на українській території озброєння іранського виробництва.

Окупанти використовують іранську зброю

Останнім часом окупанти все частіше використовують іранську зброю на полі бою. Зокрема і дрони-камікадзе Shahed 136. До прикладу:

23 вересня окупанти атакували Одесу двома дронами Shahed 136. Один дрон вдалося збити силам ППО. Унаслідок атаки загинула цивільна людина та пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.

22 вересня на Миколаївщині українські захисники та захисниці знищили одразу 4 іранські дрони за допомогою 2 керованих ракет.

Головний редактор Defence Express Олег Катков раніше зазначив, що наразі невідомі детальні характеристики Shahed 136. За словами Каткова, іранські дрони є небезпечними для цивільних, оскільки деякі їхні деталі є сумнівної якості й можуть впасти будь-де. До них не можна підходити – Shahed 136 мають баражувальний боєприпас з вибухівкою.

До теми – де росіяни атакували вночі 23 вересня: дивіться відео