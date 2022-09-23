Окупанти атакували місто двома дронами "Шахід-136". Один дрон вдалося збити силам ППО.

Нагадаємо В Одесі чули вибухи: ЗМІ пишуть про атаку дронами

Наслідки ворожої атаки

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що росія атакувала Одесу двома іранськими дронами-камікадзе. Вони прилетіли у місто з моря.

Унаслідок атаки загинула цивільна людина та пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси. На місці пожежі працюють рятувальники.

Крім того, в Одесі пролунав вибух на АЗС, однак речник ОВА Сергій Братчук запевнив, що цей інцидент ніяк не пов'язаний з атакою окупантів. Речник адміністрації зазначив, що офіційна інформація буде згодом, однак натякнув, що причиною вибуху там міг стати знайдений боєприпас, адже Братчук закликав не торкатися підозрілих предметів, бо в місті можна ще знайти снаряди з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що близько 14:40 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Через 20 хвилин у мережі з'явилася інформація про вибухи та звуки пострілів у місті. Деякі телеграм-канали вже повідомляли про "прильоти", однак їх не було. Ці звуки були результатом роботи ППО.