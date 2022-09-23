У місті прогриміли вибухи. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив роботу ППО.
До теми Сили ППО над Одесою збили російську ракету "Калібр"
Що відомо про ситуацію у місті
Братчук повідомив, що під час роботи ППО – все одно, звідки атакують вороги. Він порекомендував дочекатися офіційної інформації. Водночас телеграм-канали вже пишуть про "прильоти".
Також у соцмережах з'явилася інформація, що окупанти в Одесі влучили в АЗС. Але Братчук зауважив, що вибух на АЗС не пов‘язаний із тим, що відбувалось у небі.
Наслідки атаки міста / Фото з соцмереж
Дивіться відео, які звуки лунали у місті:
Напередодні поблизу Севастополя чули гучний вибух
У тимчасово окупованому Криму 21 вересня було чутно вибух. Місцеві жителі розповіли, що це була "дуже гучна бавовна", здалося, що навіть похитнувся будинок і вікна. Водночас так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що у морі біля міста виявили безпілотник – його нібито знищили.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- 18 вересня про гучні звуки повідомляли жителів Новофедорівки. Окупанти як завжди розповідали про "роботу ППО".
- У тимчасово окупованому Криму 15 вересня пролунала "бавовна". Вибухи люди чули в Євпаторії та біля Армянська.
- А 1 вересня місцеві жителі чули вибухи у Балаклаві та біля мису Фіолент.