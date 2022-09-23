У місті прогриміли вибухи. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив роботу ППО.

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Що відомо про ситуацію у місті

Братчук повідомив, що під час роботи ППО – все одно, звідки атакують вороги. Він порекомендував дочекатися офіційної інформації. Водночас телеграм-канали вже пишуть про "прильоти".

Також у соцмережах з'явилася інформація, що окупанти в Одесі влучили в АЗС. Але Братчук зауважив, що вибух на АЗС не пов‘язаний із тим, що відбувалось у небі.



Наслідки атаки міста / Фото з соцмереж

Дивіться відео, які звуки лунали у місті:

Напередодні поблизу Севастополя чули гучний вибух

У тимчасово окупованому Криму 21 вересня було чутно вибух. Місцеві жителі розповіли, що це була "дуже гучна бавовна", здалося, що навіть похитнувся будинок і вікна. Водночас так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що у морі біля міста виявили безпілотник – його нібито знищили.

"Бавовна" у Криму: останні новини

18 вересня про гучні звуки повідомляли жителів Новофедорівки. Окупанти як завжди розповідали про "роботу ППО".

У тимчасово окупованому Криму 15 вересня пролунала "бавовна". Вибухи люди чули в Євпаторії та біля Армянська.

А 1 вересня місцеві жителі чули вибухи у Балаклаві та біля мису Фіолент.

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