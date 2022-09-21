Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Ймовірно, це нова "бавовна" для окупантів, а, можливо, салют на святкування дня мобілізації у росії.
До теми Ми працюємо по військовій інфраструктурі, – Зеленський прокоментував удари по Криму
У Севастополі пролунав гучний вибух
За попередньою інформацією, в морі акваторії тимчасово окупованого Севастополя стався вибух.
Місцеві жителі розповіли, що це була "дуже гучна бавовна", здалося, що навіть похитнувся будинок і вікна.
Спочатку бавовна, потім звук літака. По горизонту нічого не видно,
– кажуть жителі Севастополя.
У Севастополі було чутно вибух / фото Сергій Стерненко
Жителі Севастополя повідомляють про вибух / фото "Чп/Севастополь"
Що росіяни несуть про вибух
Так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що у морі біля міста виявили безпілотник – його нібито знищили.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- У ніч проти 20 вересня у Севастополі також чули звуки вибухів та стрілянини. Вони лунали вночі та зранку.
- До цього 1 вересня місцеві жителі чули вибухи у Балаклаві та біля мису Фіолент.
- До речі, український лідер Володимир Зеленський назвав удари по росіянах у Криму роботою по військовій інфраструктурі, що розташована на окупованих територіях.
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