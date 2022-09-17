Про це глава держави розповів в інтерв'ю Reuters. Журналіст попросив Зеленського уточнити, як саме українські військові атакували окупантів у Криму та за допомогою якої зброї. При цьому він нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав удари по росіянах на півострові.
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Навіть у війні ми використовуємо цивілізовані кроки. Ми не стріляємо по цивільній інфраструктурі, цивільним людям. Ми працюємо по мілітаризованій інфраструктурі окупованої частини нашої держави. Ось що я можу сказати про те, що ви мене запитали,
– відповів президент.
До слова, Україна закликала кримчан евакуюватися з окупованого півострова, адже це дуже допоможе нашим захисникам у звільненні. Зокрема, Укрзалізниця запустила потяги для евакуації людей з Криму. Виїхати можна з кількох підконтрольних Україні міст.
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