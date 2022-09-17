Про це глава держави розповів в інтерв'ю Reuters. Журналіст попросив Зеленського уточнити, як саме українські військові атакували окупантів у Криму та за допомогою якої зброї. При цьому він нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав удари по росіянах на півострові.

Увага Вони відповідатимуть у суді та на полі бою, – Зеленський про моторошні знахідки на Харківщині

Навіть у війні ми використовуємо цивілізовані кроки. Ми не стріляємо по цивільній інфраструктурі, цивільним людям. Ми працюємо по мілітаризованій інфраструктурі окупованої частини нашої держави. Ось що я можу сказати про те, що ви мене запитали,

– відповів президент.

Зверніть увагу! Визнавши причетність до ударів по військових об'єктах росії в тимчасово окупованому криму Україна свідомо взяла на себе відповідальність. Це є сигналом для США та країн Європи, щоб ті не боялися можливої реакції кремля.

До слова, Україна закликала кримчан евакуюватися з окупованого півострова, адже це дуже допоможе нашим захисникам у звільненні. Зокрема, Укрзалізниця запустила потяги для евакуації людей з Криму. Виїхати можна з кількох підконтрольних Україні міст.

Більше про це – росії треба буде перекинути сили, щоб захистити Крим: дивитись відео