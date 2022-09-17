Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 17 вересня, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що сьогодні у кількох українських містах мали б відзначатись Дні міста.

Зокрема, в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем окупантів. Президент наголосив, що хоч би які сили загарбники на них не витрачали, хоч би що вони не розповідали, Херсон і Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі та віри в Україну.

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Окупанти чинять так, як колись нацисти

Зеленський зазначив, що Україна жодної хвилини не забуває про тимчасово окуповані міста. Їх обов'язково звільнять, як раніше Київщину, Чернігівщину й Сумщину.

Так само як тепер Харківщину, ми звільнимо й інші області, всю нашу землю. Всюди, де є Україна, буде наш прапор і ніде не залишиться цього звірства – р**изму, який повторює те, що робили нацисти,

– наголосив глава держави.

Він додав, що росіяни хіба що не роблять мило з людей чи абажури зі шкіри. Масштаб їхніх звірств не розповсюджується на всю Європу, однак принцип той самий:

табори, де збирають людей, щоб убити,

депортації,

спалені міста й села – в них після окупантів не залишається нічого живого,

ракетний терор,

масові поховання,

катівні,

найжорстокіші знущання з іще живих людей,

безмежна та нічим не прикрита ненависть, з якою росіяни виправдовують війну, яку вони й розпочали.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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