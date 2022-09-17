Кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати число жертв у Бучі. Наразі там триває ексгумація тіл.

До теми Звірства в Бучі не були аномалією, росія так поводиться на всіх окупованих територіях, – ISW

Реакція українських політиків

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія повторила в Ізюмі те, що й в Бучі. Зараз світ лише почав дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини.

Глава держави привітав підготовку структурами ООН групи працівників, яка:

побуває в цьому місці біля Ізюма;

побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи.

Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей, ми дамо такий доступ, який допоможе повідомити світу, що раш**м має бути засуджений,

– наголосив президент.

Зеленський розповів, що на місці масового поховання продовжується ексгумація тіл. Станом на 16 вересня там було понад 440 могил

"Про кількість похованих там людей ще зарано говорити. Слідчі дії тривають", – пояснив президент.

На його думку, вже є чіткі докази катувань та знущання з людей. Окрім цього, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по могилах просто для розваги.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що люди на окупованих територіях перебувають у пеклі. Тому він закликав світ надати Україні зброю, щоб бійці ЗСУ могли їх звільнити.

"Братські поховання в Ізюмі доводять, що завжди, коли ми звільняємо території, є докази жахливих російських злочинів. Можна лише уявити, через яке пекло досі проходять люди на інших окупованих Росією територіях. Нам терміново потрібно більше зброї, щоб звільнити їх і врятувати їхні життя", — написав міністр.

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Реакція посадовців США

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі розбивають серце. Вони повинні активізувати Захід у наданні підтримки хоробрим українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину.

Ми підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини,

– наголосив Блінкен.

За інформацією Reuters, на масове поховання в Ізюмі відреагував і верховний генерал США Марк Міллі.

"Воєнні злочини неможливо приховати, особливо такі речі, як масові могили", – наголосив Міллі.

Генерал сказав, що не порівнює Голокост у всій його масштабності з подіями, які відбуваються в Україні. Однак усі воєнні злочини російських окупантів потрібно виявити.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що необхідно продовжувати підтримувати Україну у війні проти російських окупантів.

"Жахливі новини про масове поховання в Ізюмі мають зміцнити нашу колективну рішучість притягнути росію до відповідальності за її звірства та підтримати Україну в її зусиллях захистити свою батьківщину та звільнити її громадян, які неймовірно страждають від російських військ", — зазначила дипломатка.

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Звірства росіян шокували світ

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що засуджує звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації, найрішучішим чином.

"Зловмисники відповідатимуть за свої дії. Немає миру без справедливості", – підсумував президент Франції.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також засудив воєнні злочини росіян в Ізюмі.

"Повідомлення про масові поховання в Ізюмі жахають та розривають серце. Канада засуджує ці огидні звірства. Ми будемо продовжувати співпрацю з партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності, і будемо поруч з народом України", – наголосив Трюдо.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що агресивна війна росії проти України залишає за собою кривавий та руйнівний слід по всій країні.

Євросоюз глибоко шокований масовими похованнями, виявленими українською владою, з більше ніж 440 тілами в Ізюмі, місті, яке нещодавно звільнили від загарбницьких російських військ,

– зауважив дипломат.

Він наголосив, що тисячі мирних жителів уже були вбиті, а багато інших зазнали тортур, переслідувань, сексуального насильства, викрадення або насильницького переміщення.

"Цю нелюдську поведінку російських військ, повну нехтування міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями, необхідно негайно припинити. Керівництво росії та всі причетні будуть притягнуті до відповідальності. ЄС докладає всі зусилля для цього", – підсумував Боррель.

Своєю чергою посол Ізраїлю Михайло Бродський зазначив, що вбивства в Ізюмі не мають виправдання.

"Я вражений жахливими фотографіями масових поховань, виявлених на нещодавно звільненій території під Ізюмом", – додав дипломат.

Він закликав розслідувати смерті цивільних, адже умисне вбивство мирних жителів не може бути виправданим.

Також на масові поховання відреагував глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

"Масові поховання в Ізюмі доводять, що росія є терористичною державою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, притягувати росію та її посадовців до відповідальності та ухвалювати рішення щодо подальших санкцій, включаючи європейські візові санкції та обмеження на в'їзд для російських громадян", – зауважив міністр.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що росія залишила по собі братські могили сотень розстріляних і закатованих.

"У 21 столітті такі напади на цивільне населення є немислимими та огидними. Ми не повинні це випускати з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде переслідувати злочин агресії", – наголосив міністр.

Своєю чергою, президент Естонії Алар Каріс зауважив, що масові поховання – це жорстокість і нескінченні людські страждання. Неможливо передати словами той жах, який російські солдати залишають в Україні.

Масове поховання в Ізюмі – ще один доказ воєнних злочинів. Наш обов'язок – забезпечити відповідальність, ми не заспокоїмося, доки винні не постануть перед судом,

– написав президент Естонії.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала світ не відводити очей, коли з'являються фото зі звільнених українських міст, які росіяни перетворили на братські могили.

"Це обличчя російської окупації: міста перетворені на братські могили. Україна вміло та рішуче використала нашу військову допомогу. Україна може перемогти, якщо ми продовжимо її підтримувати", – додала Каллас.

Водночас голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що чергові звірства росіян його шокували.

"Шокує те, що Ізюм потрапив до рук агресора 1 квітня, того самого дня, коли світ дізнався про бійню в Бучі. Вони знали, що ми вже знаємо їхні методи, і холоднокровно виконували свою роботу", – зауважив посадовець.

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