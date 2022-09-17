Про це розповів голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Сьогодні був перший день ексгумації тіл – на місці працює близько 200 правоохоронців та експертів.
Увага Окупанти розстрілювали похованих для розваги, – Зеленський розповів деталі трагедії в Ізюмі
Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі – величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь… Ізюм. Це геноцид українського народу,
– зазначив Олег Синєгубов.
На тілах виявлено сліди насильницької смерті
За його даними, станом на зараз в лісосмузі виявили поховання 450 тіл цивільних людей – усі вони мають сліди насильницької смерті та катувань.
Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність. На більшості могил навіть не вказані імена. Є лише позначка з номером. Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті.
Зокрема, Синєгубов розповів, що декілька тіл поховані із зав'язаними за спиною руками, а одна людина – з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти.
Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною,
– наголосив Синєгубов.
Очільник Харківської ОВА наголосив, що кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів росії в міжнародних судах.
Ексгумація тіл на Харківщині / Фото з телеграму Олега Синєгубова
Більшість поховань підписані лише номерами
В Нацполіції повідомили, що за сьогодні слідчі розкопали 22 загиблих цивільних людей, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.
Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув.
Коротко про масові захоронення в Ізюмі
- Близько 400 могил знайшли масові поховання у лісосмузі в Ізюмі. Ситуацію на окупованих територіях Харківщини порівнюють зі звірствами у Бучі та Маріуполі.
- Володимир Зеленський сьогодні під час звернення повідомив, що наразі зарано говорити про кількість похоронених там людей. Тривають слідчі дії. Однак, вже є чіткі докази катувань та знущань з цивільних жителів.
- Крім того, окупанти обстрілювали місце захоронення задля розваг.
Більше про це – важкі кадри з місць захоронення в Ізюмі: дивитись відео