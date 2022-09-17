Про це розповів голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Сьогодні був перший день ексгумації тіл – на місці працює близько 200 правоохоронців та експертів.

Увага Окупанти розстрілювали похованих для розваги, – Зеленський розповів деталі трагедії в Ізюмі

Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі – величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь… Ізюм. Це геноцид українського народу,

– зазначив Олег Синєгубов.

На тілах виявлено сліди насильницької смерті

За його даними, станом на зараз в лісосмузі виявили поховання 450 тіл цивільних людей – усі вони мають сліди насильницької смерті та катувань.

Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність. На більшості могил навіть не вказані імена. Є лише позначка з номером. Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті.

Зокрема, Синєгубов розповів, що декілька тіл поховані із зав'язаними за спиною руками, а одна людина – з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти.

Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною,

– наголосив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА наголосив, що кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів росії в міжнародних судах.

Ексгумація тіл на Харківщині / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Більшість поховань підписані лише номерами

В Нацполіції повідомили, що за сьогодні слідчі розкопали 22 загиблих цивільних людей, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув.

Коротко про масові захоронення в Ізюмі

Близько 400 могил знайшли масові поховання у лісосмузі в Ізюмі. Ситуацію на окупованих територіях Харківщини порівнюють зі звірствами у Бучі та Маріуполі.

Володимир Зеленський сьогодні під час звернення повідомив, що наразі зарано говорити про кількість похоронених там людей. Тривають слідчі дії. Однак, вже є чіткі докази катувань та знущань з цивільних жителів.

Крім того, окупанти обстрілювали місце захоронення задля розваг.

Більше про це – важкі кадри з місць захоронення в Ізюмі: дивитись відео