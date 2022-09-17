Об этом рассказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Сегодня был первый день эксгумации тел – на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов.

Внимание Оккупанты расстреливали похороненных для развлечения, – Зеленский рассказал детали трагедии в Изюме

Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромны. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь… Изюм. Это геноцид украинского народа,

– отметил Олег Синегубов.

На телах обнаружены следы насильственной смерти

По его данным, по состоянию на данный момент в лесополосе обнаружили захоронение 450 тел гражданских людей – все они имеют следы насильственной смерти и пыток.

Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером. Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти.

В частности, Синегубов рассказал, что несколько тел похоронены с завязанными за спиной руками, а один человек – с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети.

Сейчас на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены для судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. После установления лиц погибших все они будут похоронены с должным уважением,

– подчеркнул Синегубов.

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений россии в международных судах.

Эксгумация тел на Харьковщине / Фото телеграм Олег Синегубов

Большинство захоронений подписаны только номерами

В Нацполиции сообщили, что за сегодня следователи раскопали 22 погибших гражданских людей, а также 17 военнослужащих ВСУ с братской могилы.

Большинство захоронений подписаны только номерами, поэтому правоохранители должны установить, кто именно и при каких обстоятельствах погиб.

Кратко о массовых захоронениях в Изюме

Обнаружили массовые захоронения в лесополосе в Изюме, около 400 могил. Ситуацию на оккупированных территориях Харьковщины сравнивают со зверствами в Буче и Мариуполе.

Владимир Зеленский сегодня во время обращения сообщил, что пока рано говорить о количестве похороненных там людей. Продолжаются следственные действия. Однако уже есть четкие доказательства пыток и издевательств над гражданскими жителями.

Кроме того, оккупанты обстреливали место захоронения для развлечений.

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