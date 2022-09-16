У своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що окупанти утримували українців та навіть іноземців у катівнях. Наразі людей звільнено.

Увага Зеленський записав звернення до українців

Знайдені катівні, де знущались з мирних мешканців окупованих міст і селищ, приміщення в яких тримали громадян, навіть іноземців, зокрема сімох громадян Шрі-Ланка – студентів Куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати,

– повідомив Володимир Зеленський

Він наголосив, що наразі їх врятовано. Це стало можливим лише зараз, після звільнення Харківщини. Наразі їм надається медична допомога.

Російські солдати стріляли по захороненнях

Триває ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюму, станом на цей час, за даними президента, там понад 440 могил.

Про кількість там похованих людей ще зарано говорити. Слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Щобільше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були поруч цього місця стріляли по похованих просто для розваги,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що "світ повинен на це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі і ми зараз тільки почали дізнаватися про те, що відбувалось на Харківщині у цей час".

Також Зеленський повідомив, що у структурах ООН уже готують групу, яка побуває у цьому місці. Тож Україна забезпечить повний доступ журналістам до звільненої території.

"Ми дамо такий доступ, який дозволить повідомити світу, що рашизм має бути засуджений", – наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивитись відео