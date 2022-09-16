Цю інформацію Володимир Зеленський розповів у зверненні ввечері 16 вересня. Президент пояснив, що на звільнених землях Харківської області знайшли катівні, де росіяни знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, де тримали навіть іноземців.

Зауважте В ООН шоковані масовим похованням в Ізюмі й планують відправити місію на Харківщину

Світ має відреагувати на трагедію в Ізюмі

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини,

– розповів Зеленський.

Президент додав, що добре, що в структурах ООН вже готують групу працівників, яка:

побуває в цьому місці біля Ізюма;

побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи.

"Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей, ми дамо такий доступ, який допоможе повідомити світу, що раш**м має бути засуджений", – сказав президент.

Він також додав, що на Харківщині росіяни тримали у підвалі 7 громадян Республіки Шрі-Ланка, які були студентами Куп'янського медичного коледжу. Їх врятували після деокупації території.

Розстрілювали похованих для розваги, – Зеленський про трагедії в Ізюмі

Володимир Зеленський розповів, що продовжується ексгумація тіл на місті масового поховання біля Ізюма.

Станом на цей час (станом на 22:30 16 вересня – 24 канал) там було понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити. Слідчі дії тривають,

– пояснив Зеленський.

На думку президента, вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги.

"Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. Ми зараз тільки почали дізнаватись правду про те, що відбувалось в цей час на Харківщині", – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача

Президент України розповів, що

Дивіться також – звернення Зеленського за 16 вересня: відео