Ситуацію під Ізюмом порівнюють зі звірствами в Бучі та Маріуполі. В ООН планують відправити експертну групу на місце подій, щоб переконатися у твердженнях України.

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Реакція ООН на ситуацію під Ізюмом

Прессекретарка ООН Елізабет Кроссел назвала новину про масові поховання "шокуючою". Вона додала, що необхідно якомога швидше встановити обставини смерті людей.

Наші колеги в Україні слідкують за цими звинуваченнями, і вони мають на меті організувати моніторинговий візит до Ізюму для встановлення обставин смерті цих осіб,

– заявила Елізабет Кросселл.

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Масові поховання під Ізюмом: останні новини

15 вересня біля деокупованого міста знайшли могили з сотнями тіл. Точна кількість похованих досі невідома.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку моторошну знахідку. Він заявив, що на місці подій вже розпочалося розслідування обставин злочину.

Згодом стало відомо, що серед похованих були цілі сім'ї разом з дітьми. Жертвою окупантів стала дівчинка, якій було всього 6 років.

16 вересня Володимир Зеленський поділився жахливими кадрами з Ізюма. На місці поховань вже знайдено більше ніж 400 людських тіл.

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