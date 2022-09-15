Біля звільненого Ізюма виявили моторошну знахідку. Президент зауважив, що росія всюди залишає по собі смерть, передає 24 канал.

До теми За терактами росія ховає провал: Зеленський звернувся до українців

Масове поховання на Харківщині

Зеленський згадав про те, що в Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання людей. Він зауважив, що необхідні процесуальні дії там уже розпочалися.

Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати,

– запевнив президент.

За його словами, більше чіткої та перевіреної інформації має бути 16 вересня. Тоді ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні.

Президент наполягає, що світ повинен притягнути росію до реальної відповідальності за цю війну. Україна ж зробить все для цього.

Зеленський про важливість ППО для України

Під час звернення 15 вересня президент зачепив ще одну важливу тему – військова допомога для України. Зокрема, мовиться про системи ППО для нашого захисту.

Він розповідав, що окупанти від початку повномасштабної війни обстрілюють українські міста, зокрема об'єкти критичної інфраструктури. Якщо Україні не нададуть ППО, окупанти й надалі провокуватимуть глобальні кризи.

Повне звернення президента: дивіться відео