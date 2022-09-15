Біля звільненого Ізюма виявили моторошну знахідку. Президент зауважив, що росія всюди залишає по собі смерть, передає 24 канал.
До теми За терактами росія ховає провал: Зеленський звернувся до українців
Масове поховання на Харківщині
Зеленський згадав про те, що в Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання людей. Він зауважив, що необхідні процесуальні дії там уже розпочалися.
Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати,
– запевнив президент.
За його словами, більше чіткої та перевіреної інформації має бути 16 вересня. Тоді ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні.
Президент наполягає, що світ повинен притягнути росію до реальної відповідальності за цю війну. Україна ж зробить все для цього.
Зеленський про важливість ППО для України
- Під час звернення 15 вересня президент зачепив ще одну важливу тему – військова допомога для України. Зокрема, мовиться про системи ППО для нашого захисту.
- Він розповідав, що окупанти від початку повномасштабної війни обстрілюють українські міста, зокрема об'єкти критичної інфраструктури. Якщо Україні не нададуть ППО, окупанти й надалі провокуватимуть глобальні кризи.
Повне звернення президента: дивіться відео