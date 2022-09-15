Про це під час свого вечірнього звернення 15 вересня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що під час перебування президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу та Кіровоградщині. В обох випадках – по гідротехнічних спорудах.

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росія провокуватиме глобальні кризи без надання Україні ППО

Президент наголосив, що мета російських ударів є абсолютно зрозумілою – це атаки саме по людях та по нормальності життя в Україні. Країна-терористка намагається показати, що вона буцімто може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність своїх військових, а також провал своїх намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції.

"Ми ж у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція. Тому й потрібен восьмий санкційний пакет ЄС – ми про це говорили з пані Урсулою", – зауважив Зеленський.

Окрім цього, потрібне принципове рішення США щодо держави-терориста, а саме юридичне визнання цього статусу. Про це Зеленський спілкувався з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту в Київ, а також під час контактів з конгресменами.

Глава держави зауважив, що також потрібен прогрес у наданні систем протиповітряної оборони. Україна вже має домовленості з певними країнами – дипломати посилено працюють над цим з іноземними колегами.

Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи,

– заявив Зеленський.

Він додав, що захист України від російських ракет – це справді базовий елемент глобальної безпеки. Своєю чергою, підтримка нашої держави зброєю, снарядами та фінансами має вирішальне значення для миру у Європі, адже чим якіснішою буде підтримка, тим швидше закінчиться війна.

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