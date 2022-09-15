Об этом во время своего вечернего обращения 15 сентября рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал .

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россия будет провоцировать глобальные кризисы без предоставления Украине ПВО

Президент подчеркнул, что цель российских ударов абсолютно понятна – это атаки именно по людям и по нормальности жизни в Украине. Страна-террорист пытается показать, что она якобы может компенсировать такими ударами трусость и бездарность своих военных , а также провал своих попыток избежать санкций и экономической изоляции.

"Мы же в ответ должны показать, что на каждое проявление российского террора будет неизменно жесткая и принципиальная реакция. Поэтому и нужен восьмой санкционный пакет ЕС – мы об этом говорили с госпожой Урсулой", – отметил Зеленский.

Кроме этого, необходимо принципиальное решение США в отношении государства-террориста, а именно юридическое признание этого статуса . Об этом Зеленский общался с госсекретарем Энтони Блинкеном во время визита в Киев, а также во время контактов с конгрессменами.

Глава государства отметил, что также необходим прогресс в предоставлении систем противовоздушной обороны. У Украины уже есть договоренности с определенными странами – дипломаты усиленно работают над этим с иностранными коллегами.

Хочу подчеркнуть, что без предоставления нам достаточного количества достаточно эффективных систем ПВО, которые защитят украинское небо, россия и дальше будет чувствовать безнаказанность и провоцировать новые локальные и глобальные кризисы,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что защита Украины от российских ракет – действительно базовый элемент глобальной безопасности. В свою очередь, поддержка нашего государства оружием, снарядами и финансами имеет решающее значение для мира в Европе, ведь чем качественнее будет поддержка, тем быстрее закончится война.