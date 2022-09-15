Президент завпевнив, що у 2023 році маємо вийти на ясність в питанні, коли зможемо розпочати переговори щодо членства в ЄС.

Зауважте росія всюди залишає по собі смерть, – Зеленський відреагував на моторошну знахідку біля Ізюма

Потрібні санкції проти росії та ППО для України

Якраз у час перебування президентки Єврокомісії в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу, по Кіровоградщині. В обох випадках – по гідротехнічних спорудах. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла – це удари саме по людях, по нормальності життя в Україні,

– сказав Зеленський.

За словами президента у відповідь потрібен восьмий санкційний пакет ЄС, потрібне принципове рішення США щодо визнання росії державою-терористом.

Потрібен прогрес у наданні Україні систем протиповітряної оборони. Ми вже маємо домовленості з певними країнами, наші дипломати працюють з іншими,

– пояснив президент України.

Він підкреслив, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи.

"Що якіснішу підтримку ми маємо, то швидше закінчиться ця війна", – запевнив Зеленський.

Окрім того, у зверненні президент України розповів, що:

15 вересня ухвалили важливу резолюцію МАГАТЕ з вимогою до росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному об'єкті в Україні;

росія застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет, але кожна ракета наближає росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження.

Зеленський відреагував на моторошну знахідку біля Ізюма

В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної інформації – має бути завтра (16 вересня – 24 канал),

– пообіцяв Зеленський.

Додав, що 16 вересня в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація.

"Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", – пообіцяв президент.

Дивіться також – звернення Зеленського за 15 вересня: відео