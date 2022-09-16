Ситуацию под Изюмом сравнивают со зверствами в Буче и в Мариуполе. В ООН планируют отправить экспертную группу на место происшествия, чтобы убедиться в утверждениях Украины.

Читайте также Били током и душили: как россияне пытали украинцев на Харьковщине

Реакция ООН на ситуацию под Изюмом

Пресссекретарь ООН Элизабет Кроссел назвала новость о массовых захоронениях "шокирующей". Она добавила, что необходимо как можно скорее установить обстоятельства смерти людей.

Наши коллеги в Украине следят за этими обвинениями, и они имеют целью организовать мониторинговый визит в Изюм для установления обстоятельств смерти этих лиц,

– заявила Элизабет Кросселл.

К теме Выбивали там показания и принуждали к сотрудничеству: омбудсмен показал застенку россиян в Изюме

Массовые захоронения под Изюмом: последние новости

15 сентября возле деоккупированного города обнаружили могилы с сотнями тел. Точное количество похороненных до сих пор неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такую жуткую находку. Он заявил , что на месте событий уже началось расследование обстоятельств преступления.

Впоследствии стало известно, что среди захороненных были целые семьи вместе с детьми. Жертвой кафиров стала девочка , которой было всего 6 лет.

16 сентября Владимир Зеленский поделился ужасающими кадрами из Изюма. На месте захоронений уже найдено более 400 человеческих тел.

Важно – Владимир Зеленский в Изюме выступил с мощной речью перед защитниками: смотрите видео