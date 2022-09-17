Число погибших в Изюме может превышать число жертв в Буче. Сейчас там идет эксгумация тел.

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Реакция украинских политиков

Президент Владимир Зеленский заявил , что россия повторила в Изюме то, что и в Буче. Сейчас мир начал узнавать полную правду о том, что происходило в этой части Харьковщины.

Глава государства приветствовал подготовку структурами ООН группы работников, которая:

побывает в этом месте у Изюма;

увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали российские террористы.

Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми, мы дадим такой доступ, который поможет сообщить миру, что раш**м должен быть осужден,

– подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что на месте массового захоронения продолжается эксгумация тел. По состоянию на 16 сентября – 24 канала там было более 440 могил

"О количестве похороненных там людей еще рано говорить. Следственные действия продолжаются", – пояснил президент.

По его мнению, уже есть четкие доказательства пыток и издевательств над людьми. Кроме этого, есть свидетельство, что российские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места, стреляли по могилам просто для развлечения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что люди на оккупированных территориях находятся в аду. Поэтому он призвал мир предоставить Украине оружие, чтобы бойцы ВСУ могли их освободить.

"Братские захоронения в Изюме доказывают, что всегда, когда мы освобождаем территории, есть доказательства ужасающих российских преступлений. Можно только представить, через какой ад до сих пор проходят люди на других оккупированных Россией территориях. Нам срочно нужно больше оружия, чтобы освободить их и спасти их жизнь", - написал министр.

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Реакция чиновников США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил , что сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме разбивают сердце. Они должны активизировать Запад в оказании поддержки храбрым украинцам, стремящимся освободить свою родину.

Мы поддерживаем Украину в поиске ответственности за эти преступления,

– подчеркнул Блинкен.

По информации Reuters, на массовое захоронение в Изюме отреагировал и верховный генерал США Марк Милли.

"Военные преступления невозможно скрыть, особенно такие вещи, как массовые могилы", – подчеркнул Милли.

Генерал сказал, что не сравнивает Холокост во всей его масштабности с происходящими в Украине событиями. Однако все военные преступления российских оккупантов нужно выявить.

Госпожа США в Украине Бриджит Бринк заявила, что необходимо продолжать поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.

"Ужасные новости о массовых захоронениях в Изюме должны укрепить нашу коллективную решимость привлечь россию к ответственности за ее зверства и поддержать Украину в ее усилиях защитить свою родину и освободить ее граждан, невероятно страдают от российских войск", – отметила дипломат.

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Зверства россиян шокировали мир

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил , что осуждает зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации, самым решительным образом.

"Злоумышленники будут отвечать за свои действия. Нет мира без справедливости", – подытожил президент Франции.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также осудил военные преступления россиян в Изюме.

"Сообщения о массовых захоронениях в Изюме ужасают и разрывают сердце. Канада осуждает эти отвратительные зверства. Мы будем продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности, и будем рядом с народом Украины", – подчеркнул Трюдо.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что агрессивная война россии против Украины оставляет за собой кровавый и разрушительный след по всей стране.

Евросоюз глубоко шокирован массовыми захоронениями, выявленными украинскими властями, с более чем 440 телами в Изюме, недавно освободившемся от захватнических российских войск.

– заметил дипломат.

Он подчеркнул, что тысячи мирных жителей уже были убиты, а многие другие подверглись пыткам, преследованиям, сексуальному насилию, похищению или насильственному перемещению.

"Это бесчеловечное поведение российских войск, полное пренебрежение международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями, необходимо немедленно прекратить. Руководство россии и все причастные будут привлечены к ответственности. ЕС прилагает все усилия для этого", – подытожил Боррель.

В свою очередь посол Израиля Михаил Бродский отметил, что убийства в Изюме не имеют оправдания.

"Я поражен ужасающими фотографиями массовых захоронений, обнаруженных на недавно освобожденной территории под Изюмом", – добавил дипломат.

Он призвал расследовать смерти гражданских, ведь умышленное убийство мирных жителей не может быть оправдано.

Также на массовые захоронения отреагировал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан", – заметил министр.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис отметил , что массовые захоронения – это жестокость и бесконечные человеческие страдания. Невозможно передать словами тот ужас, оставленный российскими солдатами в Украине.

Массовое захоронение в Изюме – еще одно доказательство военных преступлений. Наш долг — обеспечить ответственность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом,

– написал президент Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала мир не отводить глаз, когда появляются фото из освобожденных украинских городов, которые россияне превратили в братские могилы.

"Это лицо российской оккупации: города превращены в братские могилы. Украина умело и решительно использовала нашу военную помощь. Украина может победить, если мы продолжим ее поддерживать", - добавила Каллас.

В то же время глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что очередные зверства россиян его шокировали.

"Шочит то, что Изюм попал в руки агрессора 1 апреля, в тот же день, когда мир узнал о бойне в Буче. Они знали, что мы уже знаем их методы, и хладнокровно выполняли свою работу", – отметил чиновник.

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