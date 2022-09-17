Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що ЗСУ чітко розуміють, що роблять – військові виконують задачі, які були розроблені заздалегідь.

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Тиша допомогла зробити контрнаступ неочікуваним

Президент розповів, що першу операцію ЗСУ виконали у заплановані терміни. Проте інших деталей контрнаступу Зеленський озвучувати не може.

Ми готувалися. Була тиша. Ця інформаційна тиша дала нам перемогу, можливість правильно підготуватись і зробити неприємний сюрприз ворогу,

– зазначив глава держави.

На його думку, надалі слід діяти за такою самою тактикою.

"Хвалитися будемо, напевно, після того, як відновимо весь наш контроль на всіх наших кордонах. Це наша остаточна мета", – зауважив Зеленський.

Президент вважає, що українські захисники мали успіх, і він хотів би, щоб це продовжилося. Проте успіх залежить від багатьох факторів, зокрема стійкості різних суб'єктів:

військових, які цю стійкість постійно демонструють,

народу,

Інформаційного простору, який об'єднує державу,

партнерів – Євросоюзу, США, Канади, Австралії та інших.

"Дуже хотілося б, щоб ця стійкість в об'єднанні також залишилася. Від цієї стійкості залежить постачання гуманітарної допомоги для наших людей, фінансової допомоги, але перш за все – постачання зброї. Від цього в цілому залежить наша спроможність", – додав Зеленський.

На думку глави держави, від цих факторів залежить загальний характер і так званий вітер змін. Ініціативу, яку зараз перехопила українська сторона, не можна втрачати. Натомість слід йти вперед та звільняти тимчасово окуповані росіянами території нашої держави.

Дивіться інтерв'ю Зеленського:

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