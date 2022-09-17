У суботу, 17 вересня, стало відомо, що ЗСУ підняли прапор України в Діброві Донецької області. Також звільнили Щурове, інформує 24 канал.

До теми Звільнення Донеччини триває: українські захисники увійшли також у Щурове

Чому ці звільнення важливі

Варто зауважити, що офіційних даних від Генштабу щодо звільнення цих населених пунктів не було. Діброва розташована на півдні від Лиману на лівому березі Сіверського Дінця. За нього останніми днями йшли запеклі бої.

Припускають, що наступними у черзі на звільнення можуть бути Лиман, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Як ЗСУ піднімали прапор: дивіться відео

Вибити ворога з населеного пункту Щурове вдалося бійцям 66 окремої механізованої бригади. Вони взяли його під контроль 16 вересня близько 13:00.

Звільнена Діброва на карті / Фото Deep State

Які ще населені пункти вільні

Контрнаступ триває і наші захисники звільняють українські міста та села по всій лінії фронту. Зокрема, на 15 вересня Збройні Сили України вже звільнили чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, люди повертаються додому і попри обстріли ремонтують свої будинки.

Більша частина Бериславського району Херсонщини досі перебуває під окупацією, проте прогрес також є. ЗСУ звільнили частину району – це Нововоронцовщина, Кочубеївська громада, Високопільська і частина Великоолександрівської громади.

Також Олександр Самойленко, голова Херсонської облради, підтверджував звільнення Киселівки. Тепер ЗСУ та Херсон розділяє Чорнобаївка. За словами голови Херсонської облради, 13 вересня прогриміли вибухи на Карантинному острові на території Херсона. Герої ЗСУ ювелірно влучили у місце, де проживали окупанти.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові успішно просуваються на Сході. Наступною ділянкою наступу може стати лінія від ріки Оскіл на Харківщині до міста Сватове на Луганщині. Британські розвідники висловлювали думку, що російські підрозділи спробують вести наполегливу оборону в цьому районі. Однак, чи вдасться їм це – невідомо.

Для ворога дуже важливо втримати Лиман. Адже звідти ЗСУ можуть рухатися у сторону так званих "республік" на Донбасі. ЗСУ ще не звільнили Лиман, адже там дуже складний вузол. Багато, бетонну, лісу та міст – через це проходити важко.

Які втрати має росія у війні: дивіться відео