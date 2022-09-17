Росіяни готуються до оборони

Британські розвідники вважають, що російські підрозділи спробують вести наполегливу оборону в цьому районі. Однак, чи вдасться їм це – невідомо.

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Не зрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу,

– мовиться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що українські сили продовжують наступальні операції на північному сході України, окупанти ж готуються до оборони.

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Зранку 17 вересня українські нацгвардійці опублікували радісне відео. У ньому вони повідомили, що звільнили з окупації село Діброва у Донецькій області. Тепер там майорить український прапор.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів, 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, літак, 3 безпілотники, 3 крилаті ракети, а також 21 одиницю автомобільної техніки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни підтвердили, що українські військові контролюють Куп'янськ на Харківщині. Тепер ворогу буде важко втримати свої позиції у східній частині Харківської області та на півночі Луганської.

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