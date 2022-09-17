Росіяни готуються до оборони

Британські розвідники вважають, що російські підрозділи спробують вести наполегливу оборону в цьому районі. Однак, чи вдасться їм це – невідомо.

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Не зрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу,
– мовиться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що українські сили продовжують наступальні операції на північному сході України, окупанти ж готуються до оборони.

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