Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Там зазначили, що російські військові, які входили до "союзу добровольців Донбасу", поповнили втрати ворога.

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Вони брали участь у штурмі Авдіївки

За даними відомства, вже вдалося отримати підтвердження значних втрат серед підрозділів, які входили до цього "союзу". Також відомо, що поранені представники цього батальйону натрапили на певні труднощі. Вони евакуювалися до Ростова-на-Дону, де отримали відмову у наданні медичної допомоги у місцевому шпиталі. Причина проста: у них відсутній статус регулярного військового формування.

Тож ці так звані добровольці, котрі брали участь у штурмі Авдіївки, виявилися нікому не потрібними. Традиційна схема з "своїх нє брасаєм", яку нам неодноразово демонструє країна-агресорка.

Путін спробував виправдати поразки на Сході

Напередодні відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. Під час нього виступив президент росії владімір путін. Контрнаступ ЗСУ на Харківщині, який дозволив звільнити майже всю область, він назвав "спробами контрнаступу". Також прокоментував ситуацію на Донбасі.

Згідно зі словами очільника кремля, "спецоперація" просто ще не досягла своїх цілей. Водночас росія не полишає спроб взяти під повний контроль Україну. Мовляв, захоплення території Донбасу продовжується. Просто російські війська просуваються повільно. Але це, переконував присутніх диктатор, не стає на заваді захопленню все нових і нових земель.

Недолугість своєї "спецоперації" він вирішив виправдати також кількістю війська. Буцімто на території України перебуває лише "контрактна частина", а не вся армія росії. Мовляв, країна-агресорка "ще нічого не починала". Традиційне намагання залякати тим, що це були лише квіточки.

І саме тому, наголосив путін, росія не поспішає у прагненні просуватися вперед. За його переконаннями, у генштабі визначили пріоритети та ухвалюють рішення згідно з ними.

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