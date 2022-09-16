Про це владімір путін заявив на пресконференції саміту Шанхайської організації співробітництва. Він сказав, що "спецоперація" ще не досягла до цілей і росія не відмовляється загарбувати нові території України.

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"План спецоперації не корегуватимуть. Генеральний штаб під час операції ухвалює оперативні рішення. Щось вважається ключовим, а основною метою є звільнення усієї території Донбасу. Ця робота триває, попри спроби контрнаступу української армії", – сказав президент вбивць.

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Путін наголосив, що захоплення земель на Донбасі не припиниться. Проте вона просувається повільно, але росармія нібито поступово заходить на нові й нові землі.

Очільник кремля знову почав риторику, що "вони ще нічого не починали". Зазначив, що в Україні перебуває не вся армія росії, а лише її "контрактна частина".

Тому ми й не поспішаємо. Проте по суті змін немає. Щось генеральний штаб вважає важливим, щось другорядним, але основне завдання залишається незмінним і воно реалізується. Київська влада ж оголосила про те, що розпочала, проводить активну контрнаступну операцію. Ну, подивимося, чим вона закінчиться, – переконаний путін.

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