Об этом владимир путин заявил на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он сказал, что "спецоперация" еще не достигла целей и россия не отказывается захватывать новые территории Украины.

К теме Путин пожаловался, что Зеленский не хочет с ним говорить: в ОП уже отреагировали

"План спецоперации не будет корректироваться. Генеральный штаб во время операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии", – сказал президент убийц.

Всячески оправдывается за поражения на Востоке Украины

Путин подчеркнул, что захват земель на Донбассе не прекратится. Однако он продвигается медленно, но росармия якобы постепенно заходит на новые и новые земли.

Глава кремля снова начал риторику, что "они еще ничего не начинали". Он отметил, что в Украине находится не вся армия россии, а только ее "контрактная часть".

Потому мы и не спешим. Однако по существу изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной и она реализуется. Киевские власти же объявили о том, что начали, проводит активную контрследующую операцию. Ну, посмотрим, чем она закончится, – уверен путин.

Обратите внимание – путина унизили на саммите ШОС: смотрите видео