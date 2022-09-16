Зеленский 16 сентября рассказал о жутких последствиях российской оккупации для Изюма. Зверства российских рккупантов шокируют. Между тем, путин выдал очередное маразматическое заявление и посетовал, что Киев "отказывается от переговоров". Заявление было распространено росСМИ, информирует 24 канал.

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Более того, российский президент, в очередной раз пробив дно цинизма, заявил, что россия сделает все, чтобы "конфликт" прекратился. Кроме того, путин рассказал, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган долго предлагал ему встретиться с Зеленским.

Как на абсурдное заявление путина отреагировали в Офисе Президента

Михаил Подоляк отреагировал на абсурдное заявление владимира путина.

Путин снова говорит о стремлении к миру? Удивительно. Потому что "разрешение конфликта" крайне простое – немедленный вывод русских со всей территории Украины,

– заявил он.

Зеленский о зверствах россиян на Харьковщине

Зеленский рассказал, что возле Изюма на Харьковщине обнаружили более 400 могил. В них захоронены взрослые и дети, гражданские и военные. Вместе похоронены целые семьи. Многих людей перед смертью пытали. У некоторых погибших – сломаны руки.

Зеленский прокомментировал зверства россиян в Изюме: смотрите видео