Зеленський 16 вересня розповів про моторошні наслідки російської окупації для Ізюма. Звірства російських окупантів шокують. Тим часом путін видав чергову маразматичну заяву й поскаржився, що Київ "відмовляється від переговорів". Заяву поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Ба більше, російський президент, вкотре пробивши дно цинізму, заявив, що росія зробить все, аби "конфлікт" припинився. Окрім того, путін розповів, що турецький лідер Реджеп Ердоган тривалий час пропонував йому зустрітися з Зеленським.

Як на абсурдну заяву путіна відреагували в Офісі Президента

Михайло Подоляк відреагував на абсурдну заяву владіміра путіна.

Путін знову говорить про прагнення до миру? Дивно. Тому що "вирішення конфлікту" вкрай просте – негайне виведення ру-військ з усієї території України,

– заявив він.

Зеленський про звірства росіян на Харківщині

Зеленський розповів, що біля Ізюма на Харківщині виявили понад 400 могил. У них поховані дорослі та діти, цивільні і військові. Разом поховані цілі сім'ї. Багатьох людей перед смертю катували. У деяких загиблих – зламані руки.

Президент наголосив, що росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Це необхідно закріпити юридично. Зеленський емоційно звернувся до США та Європи, до політиків, до суспільств, до міжнародних організацій, до всіх людей. Він наголосив, що наразі немає правди – визнання росії спонсоркою тероризму.

Це рішення необхідно ухвалити. Інакше це буде зрада усіх, кого закатували та вбили російські окупанти.

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