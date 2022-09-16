Про це 24 каналу розповів економічний і політичний експерт Валерій Клочок. Раніше Яковина розказав про те, як путіна принизили на саміті ШОС.

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Оточення путіна уникає його

Клочок зазначив, що на тлі війни в Україні оточення путіна почало зловживати алкоголем, ніби знімаючи стрес. Крім того, воно починає відмовлятись від нарад, знаходити причини не з'явитись на зустріч тощо. Вони просто починають уникати путіна.

Ось це найбільша проблема, яка залежить від іншої,

– зауважив економічний і політичний експерт.

Оточення путіна зазнало економічних втрат

Він продовжив, що ця проблема – це економічні втрати оточення путіна на тлі повномасштабного вторгнення. У них не вистачає грошей, а вони звикли жити "на широку ногу".

"Вони не можуть зняти стрес. Це показник того, що справи йдуть вкрай погано. І для путіна це ознака того, що він не може контролювати своє оточення", – наголосив Клочок.

Політичний і економічний експерт додав, що доходить до того, що оточення нехтує командами путіна, знаходить причини їх не виконувати.

Думки мєдвєдєва – думки не тверезої людини

Клочок навів приклад телеграм-каналу мєдвєдєва, який є заступником секретаря рнбо росії. Там дописи, які твереза людина не могла створити.

Я іноді читаю телеграм володіна. Там маразм, але він тримається ідеологічної купи, якою живе росія. У мєдвєдєва ж набір слів, які не притаманні здоровій людині,

– підкреслив політичний і економічний експерт.

За його словами, путін вимушений тримати його біля себе, оскільки звільнити не може. Як і інших представників своєї "команди", що означатиме, ніби він визнав поразку.

"Це для путіна зараз складає серйозну небезпеку. Його оточення починає сипатись", – підсумував він.

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