Втім, російський губернатор встиг виправдатися. Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.

​До теми Страшна "бавовна" у Валуйках біля Бєлгорода: пошкоджена підстанція, місто без світла

У росії паніка

Мешканці Бєлгородської області запанікували, коли дізнались, що їхній губернатор гладков втік з міста. Згодом надійшли виправдання від чиновника.

Губернатор заявив, що нині перебуває в Пензі, бо там у нього померла мати. У мережі вже назвали виправдання гладкова: "мамой клянусь".

Бєлгородську область атакує "бавовнятко"

У російських Валуйках 16 вересня трапилась "бавовна". Очевидно, що окупанти знову обстріляли самі себе.

До того ж школи регіону перевели на дистанційне навчання. Це пов'язано з постійними обстрілами.

Губернатор Бєлгородської області вже заговорив про евакуацію. Залишити свої оселі рекомендують мешканцям прикордонних сіл.

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