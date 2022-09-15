Також у регіоні попросили субсидії на систему "Безпечне місто". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

​Зверніть увагу Було голосно: повідомляли про "бавовну" у Бєлгородській області

Школи тепер навчатимуться онлайн

Як стало відомо, школи у двох прикордонних районах Бєлгородської області перевели на дистанційне навчання. Місцева влада щодня заявляє про обстріли ЗСУ.

Йдеться про території двох районів Бєлгородської області – 15-кілометрову зону вздовж кордону у Валуйському міському окрузі та 10-кілометрову у Шебекінському, за винятком самого міста Шебекіно. До речі, обмеження застосували і в дитсадках: там працюватимуть чергові групи.

Російські регіони бояться

Крім того, влада російських регіонів, що межують з Україною та квазіреспубліками "л/днр", звернулася з проханням до уряду росії виділити додаткові кошти на впровадження системи "Безпечне місто". Вона коштуватиме бюджету 13,7 мільярда рублів.

Губернатор Бєлгородської області закликав мешканців прикордонних сіл евакуюватися

Доки у кремлі продовжують видавати байки, що "все йде за планом", губернатор Бєлгородської області заговорив про евакуацію. Залишити свої оселі рекомендують мешканцям прикордонних сіл.

Він заявив, що жителям населених пунктів Журавлівка та Нехотіївка необхідно евакуюватися.

Для цього губернатор навіть залишив свій кабінет й прибув до Журавлівки. Там він заявив, що переконуватиме людей евакуюватися, аж доки вони не погодяться. Тим часом їхні будинки планують законсервувати.

Губернатор розповів, що люди панікують. Кількість істеричних повідомлень у соцмережах зростає.

До речі – Бєлгород атакували ракетами "Панцир", яких ЗСУ не має на озброєнні: дивіться відео