Поки на тимчасово окупованих територіях відбувається контрнаступ ЗСУ, у самій росії лунають вибухи. На свіжу "бавовну" вже поскаржилися мешканці Бєлгорода.

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Росіяни бідкаються, що дуже гучно

У місцевих телеграм-каналах мешканці відразу ж викладають відео з "бавовною". Під ними вони залишають коментарі типу "гучно" або щось подібне. Хай там як, але потужність вибухів свідчить, що "хлопки" дійсно відбуваються у Бєлгородській області.

Місцеві мешканці бідкаються на "хлопкі": дивіться відео

Водночас росіяни не були б собою, якби не витягнули заїжджену платівку. Цього разу могли б уже щось оригінальніше придумати. Натомість згодовують своїх же земляків байками про роботу систем ППО. Хоча, не виключено, що вона таки могла спрацювати та збити російський літак. Таке було вже напередодні.

Намагаються переконати, що це працює система ППО: дивіться відео

Росіян перед тим почали евакуйовувати

А передувала "бавовні" у Бєлгороді евакуація, розповів активіст Сергій Стерненко. Людей виводили з низки громадських об'єктів. Причому, жодних пояснень ніхто не надавав.

Мовиться про евакуацію з навчальних закладів, крамниці "Європа", автовокзалу. Крім того, вивели росіян і з бізнес-центру "Енергомаш". З останнього надійшла інформація про можливе мінування. Але не можна виключати, що це була чергова провокація, яку здійснив ворог, щоб потім звинуватити ЗСУ в ударах по цивільних об'єктах.

У Бєлгороді людей почали масово евакуйовувати з громадських об'єктів / Фото з місцевих телеграм-каналів

До слова, вночі у Бєлгороді палала нафтобаза. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Палало страшенно красиво. Очікуємо, коли точно так само загориться й кремль.

Уночі у Бєлгороді горіла нафтобаза: дивіться відео

Наостанок додамо, що зранку вибухи чули також у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив мер Іван Федоров. Він зауважив, що "бавовну" підвезли до південної частини міста. Очільник міської ради також висловив надію, що це ЗСУ вкотре знищують ворога та його техніку.

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